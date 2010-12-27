В преддверии 8 марта букет тюльпанов стал стоить почти 800 рублей

В среднем, россияне покупают шесть тюльпанов.

На покупку букета тюльпанов к 8 марта у россиян уйдет в среднем 760-780 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Это цена на 5% больше, чем в марте 2018 года и на 39% выше, чем в феврале текущего года. За один раз покупают примерно шесть тюльпанов. Самая высокая стоимость тюльпанов (примерно 1,2 тысячи рублей) в Москве, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской области и Забайкальском крае.

Уже на сегодняшний день количество купленных тюльпанов превышает показатель обычных будних дней в 48 раз.

Ранее на Piter.TV: В преддверии 8 марта эксперты дали советы по выбору цветов.

Фото: pixabay