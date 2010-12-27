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В преддверии 8 марта букет тюльпанов стал стоить почти 800 рублей
Сегодня, 10:56
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nastya960

В преддверии 8 марта букет тюльпанов стал стоить почти 800 рублей

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В среднем, россияне покупают шесть тюльпанов.

На покупку букета тюльпанов к 8 марта у россиян уйдет в среднем 760-780 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Это цена на 5% больше, чем в марте 2018 года и на 39% выше, чем в феврале текущего года. За один раз покупают примерно шесть тюльпанов. Самая высокая стоимость тюльпанов (примерно 1,2 тысячи рублей) в Москве, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирской области и Забайкальском крае. 

Уже на сегодняшний день количество купленных тюльпанов превышает показатель обычных будних дней в 48 раз.

Ранее на Piter.TV: В преддверии 8 марта эксперты дали советы по выбору цветов.
Фото: pixabay

 

 

Теги: 8 марта, тюльпаны, цветы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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