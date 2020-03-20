В лучшем случае распространение инфекции закончится в июне, в худшем - в сентябре.

Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России. Об этом журналисту RT Антону Красовскому рассказал главврач больницы №40 в московской Коммунарке. Видео опубликована на YouTube-канале издания. Денис Проценко заявил, что вполушутку говорит своим родителям, что увидится с ними в сентябре.

Медик добавил, что у России есть несколько вариантов развития событий. Если страна пойдет по пути Китая, то эпидемия коронавируса пойдет на спад уже в мае или июне. Если РФ придется идти по пути Италии, то завершение эпидемии в сентября можно будет считать "хорошей историей".

Проект "20 вопросов Владимиру Путину" превратят в фильм.

Фото: YouTube/RT на русском

Видео: YouTube/НИИОЗММ ДЗМ