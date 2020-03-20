Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России. Об этом журналисту RT Антону Красовскому рассказал главврач больницы №40 в московской Коммунарке. Видео опубликована на YouTube-канале издания. Денис Проценко заявил, что вполушутку говорит своим родителям, что увидится с ними в сентябре.
Медик добавил, что у России есть несколько вариантов развития событий. Если страна пойдет по пути Китая, то эпидемия коронавируса пойдет на спад уже в мае или июне. Если РФ придется идти по пути Италии, то завершение эпидемии в сентября можно будет считать "хорошей историей".
Проект "20 вопросов Владимиру Путину" превратят в фильм.
Фото: YouTube/RT на русском
Видео: YouTube/НИИОЗММ ДЗМ
Обсуждение ( 1 )
Если человек говорит, что индивидуальные средства защиты, а именно маски бесполезны, какое может быть доверие к этому неавторитетному, непрофессиональному "врачу". ..Маска это прежде всего ответственность каждого человека перед окружающими его людьми, так как человек может не знать о заражении и быть вирусоносителем.. Маски нужно носить строго всем, как в Китае...