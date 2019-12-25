Названы сроки обращения Путина к Федеральному собранию

Предметная работа над текстом президентского выступления ещё не началась.

Названы сроки обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента.

По их информации, глава государства сможет обратиться к Федеральному собранию в конце марта-начале апреля — когда пандемия утихнет. Предположительно, Путин будет говорить об успехах России в борьбе с пандемией.

При этом источники сообщают, что предметная работа над текстом президентского выступления ещё не началась.

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