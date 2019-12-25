Миронов пояснил, почему партии объединяются на базе "Справедливой России"

В политическое движение вольются сторонники "Патриотов России" и "За правду".

Лидер политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов пояснил, почему партии объединяются на базе данного движения. Об этом деятель рассказал на съезде при участии "За правду" и "Патриотов России". Спикер уверен, что социал-демократическая платформа - это "самая динамичная и восприимчивая ко всему новому идеология современности".

Политическо-организационной платформой для объединения трех партий стала "Справедливая Россия". И это естественно, учитывая многолетнюю нашу работу...Социал-демократии догмы чужды, мы абсолютно реалистичны и мы открыты всему новому, позитивному и прогрессивному Сергей Миронов, глава "Справедливой России"

Политик напомнил, что совместная работа политических партий даст возможность депутатам продемонстрировать то, что объединение лево-патриотических сил – это веление современности.

Путин уверен, что объединение позволит справороссам достойно проявить себя на выборах.

Фото: Piter.tv