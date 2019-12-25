Миронов пояснил, почему партии объединяются на базе "Справедливой России"

Лидер политической партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов пояснил, почему партии объединяются на базе данного движения. Об этом деятель рассказал на съезде при участии "За правду" и "Патриотов России". Спикер уверен, что социал-демократическая платформа - это "самая динамичная и восприимчивая ко всему новому идеология современности".
Политическо-организационной платформой для объединения трех партий стала "Справедливая Россия". И это естественно, учитывая многолетнюю нашу работу...Социал-демократии догмы чужды, мы абсолютно реалистичны и мы открыты всему новому, позитивному и прогрессивному
Сергей Миронов, глава "Справедливой России"
Политик напомнил, что совместная работа политических партий даст возможность депутатам продемонстрировать то, что объединение лево-патриотических сил – это веление современности.
Путин уверен, что объединение позволит справороссам достойно проявить себя на выборах.
Фото: Piter.tv
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