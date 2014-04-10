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Миронов рассказал о способах увеличить пенсии россиян
Сегодня, 8:42
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matveyvn

Миронов рассказал о способах увеличить пенсии россиян

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Отмена налоговых льгот для сырьевых экспортёров даст федеральному бюджету дополнительно два триллиона рублей.

Лидер партии "Справедливая Россия", депутат Государственной думы Сергей Миронов рассказал о способах увеличить пенсии россиян. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.

Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 трлн рублей из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии.

Сергей Миронов, депутат Госдумы

По его словам, отмена налоговых льгот для сырьевых экспортёров даст федеральному бюджету дополнительно два триллиона рублей — эти средства, считает депутат, можно будет направить на выплаты пенсий.

Миронов также подчеркнул, что богатые россияне должны платить большие взносы в Пенсионный фонд - с 10 до 22%. Богатыми он предложил считать граждан с доходом больше 1,465 миллиона рублей в год.

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Фото: pixabay.com

Теги: миронов, пенсии, справедливая россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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