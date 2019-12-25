В Москве проводится съезд, на котором будут объединены три политических движения России.

Владимир Путин уверен, что объединение позволит справороссам достойно проявить себя на выборах в Государственную Думу. Об этом президент сообщил в обращении к представителям политической партии "Справедливая Россия". Письмо на собрании зачитал глава "СР" Сергей Миронов.

Особо отмечу ваше стремление к широкой консолидации патриотических социально ориентированных партий и общественных организаций в целях эффективного решения ключевых задач развития России. Уверен, что начатый объединительным процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах обращение президента России

Путин уточнил, что в настоящее время "СР" считается одной из самых авторитетных политических партий в стране. За годы своей деятельности партия накопила опыт участия в избирательных кампаниях, а также завоевала поддержку большого числа россиян. Глава государства отметил инициативы депутатов, касающиеся защиты интересов граждан, укрепления института семьи, воспитания молодежи и повышения качества жизни россиян.

Напомним, что в Москве 22 февраля проводится съезд партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России". Эти движения планируют объединиться. Соответствующие изменения будут внесены в устав "Справедливой России", На заседании делегаты также выберут нового руководителя.

"Справедливая Россия" начала процесс объединения с партиями "За правду" и "Патриоты России".

Фото: Kremlin.ru