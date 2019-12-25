Эксперты дали советы пассажирам, которым приходится ездить в транспорте во время пандемии коронавируса.

Названы способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте. Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на информацию экспертов из сервиса "Туту.ру". Специалисты предлагают несколько советов тем, кому приходится ездить на работу во время российского режима самоизоляции.

По данным экспертов, в первую очередь пассажирам следует выбирать для передвижения время, в котором нагрузка на транспорт будет минимальная. Лучше всего ездить на общественном транспорте в дневное время, поздним вечером или ранним утром.

Во время поездки лучше всего отказаться от прикосновений к лицу. Людям с длинными волосами следует собирать их в хвост или косу. Следует избегать контакта с пассажирами, которые кашляют или чихают. По возвращении домой следует застирать одежду и вымыть голову.

Наиболее опасными средствами передвижения считаются электрички и автобусы. Они потенциально опаснее, чем поезда и самолеты. В одном вагоне электрички может находиться 200-250 пассажиров. В самолете максимально может перемещаться 220 человек. В электричках в среднем в радиусе 4,5 метра находится большее количество людей, чем в других видах транспорта.

В Петербурге временно отменили автобусы к кладбищам и крематорию.