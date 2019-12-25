В Петербурге временно отменили автобусы к кладбищам и крематорию

Автобусы перестанут ходить до 30 апреля.

В воскресенье,12 апреля, стало известно, что в городе на Неве временно прекратили движение автобусы, рейсы которых ведут к кладбищам и городскому крематорию. Об этом рассказали представители петербургского ГКУ "Организатор перевозок".

Изменения затронули автобусы с номерами № 90 и № 195, на которых можно было доехать до Южного кладбища, № 398, на котором жители города обычно добирались до Северного кладбища, а также № 347 и №138, обычно едущие к Иликовскому кладбищу и городскому крематорию.

Подобные изменения связаны с тем, что городское правительство приняло решение запретить посещать кладбища с 11 по 30 апреля в связи с эпидемией коронавируса. Таким образом и общественный транспорт к погостам отменяется на тот же период.

Ранее мы писали, что движение трамваев и троллейбусов в Петербурге усилили.

Фото: Pixabay