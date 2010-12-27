Названы способы сэкономить на оплате отопления

Установка счетчиков поможет тратить меньше денег на отопление.

Россиянам рассказали о способе сэкономить на отоплении и избежать переплат. О схеме рассказали РИА Новости. Самым эффективным способом стала установка индивидуального счетчика тепла. Он позволит регулировать температуру батарей в квартире.

Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла комментируют эксперты

Если установить подобный счетчик невозможно в силу каким-либо обстоятельств, то помочь сэкономить деньги поможет наличие общедомового прибора учета тепла. Благодаря устройству дом будет потреблять то количество тепла, которое необходимо именно сейчас исходя из погодных условий, а не то, которое пришлет теплоснабжающая компания.

Однако специалисты предупреждают, что счетчики окажутся бесполезны, если в квартире постоянно открыты или выбиты двери, текут трубы.

Нужно следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества резюмируют эксперты

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге открыли горячие линии по отоплению.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

