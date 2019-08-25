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Названы симптомы рака поджелудочной железы
Сегодня, 16:23
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smirenny

Названы симптомы рака поджелудочной железы

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Главными симптомами стали: чувство усталости и недостатка энергии, кожный зуд, а также изменение стула, называемое стеатореей.

В понедельник, 14 сентября, специалисты организации Cancer Research UK назвали симптомы рака поджелудочной железы.

Врачи выделают увство усталости и недостатка энергии, кожный зуд, а также изменение стула, называемое стеатореей. Учитывая, что орган вырабатывает пищеварительные соки и гормоны, то при возникновении рака выживаемость пациента зависит от того, когда была обнаружена опухоль и начато лечение. Вот почему важно обращать внимание на перемены в функционировании организма

Поставленныйы диагноз препятствует перевариванию пищи. Пациент может заметить потерю веса. Кроме того, выделяют и другие симптомы: появление желтого оттенка кожи, глазных белков, необъяснимый зуд, потемнение мочи, усталость, упадок тонуса, высокая температура, ощущение жара или дрожи.

В случае, если эти симптомы не проходят через две недели, необходимо обратиться к врачу. 

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Фото: Piter.TV

Теги: рак поджелудочной железы, симптомы рака
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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