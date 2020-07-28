Медик раскрыла симптомы рака печени

Врач объяснила, на какие сигналы организма следует обратить внимание.

Названы симптомы рака печени. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказала доктор медицинских наук Дина Сакаева. По данным врача, признаками онкологии могут стать боли в правом подреберье, потеря аппетита и резкое снижение веса. При этом кожа пациента может пожелтеть.

Дина Сакаева напомнила, что признаками печеночного рака может стать повышенная температура тела (более 37,5 градусов по Цельсию), которая держится длительное время, а также, которую нельзя объяснить другими причинами.

По словам эксперта, нарастающая боль в животе может являться сигналом для врача о развитии опухоли, которая разрастается за пределы печени. При диагностике у многих людей может появиться асцит - это скопление жидкости в брюшной полости. При циррозе печени асцит может вызвать осложнение основной болезни или являться симптомом рака.

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Видео: Youtube/ Медицинский Центр Анадолу