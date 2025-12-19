Названы самые востребованные профессии в России в 2026 году

Исследование проводилось с 5 по 12 декабря 2025 года при участии 300 представителей бизнеса из всех регионов России.

Наиболее востребованными специалистами в 2026 году в России являются сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи. Такие результаты проведенного социологического исследования журналистам предоставили онлайн-срвисы "Работа.ру" и "СберПодбор". Дополнительно по стране сохраняется высокий спрос на представителей IT-отрасли (30%), учителей (28%) и работников сферы продаж (27%). Специалисты уточнили, что высокий спрос на внутреннем рынке ожидается в сфере IT-специалистов (30%), за ними следуют учителя (28%) и работники сферы продаж (27%). Востребованность доставщиков, продавцов, официантов и кассиров находится на уровне 22%. Спрос в сотрудниках сельскохозяйственной отрасли актуален для 8% опрошенных, а юристов, бухгалтеров и кадровиков - 6%. Только пять процентов работодателей планируют искать маркетологов, PR-специалистов и рекламистов отметили 5%, а в логистах нужда.тся четыре процента компаний.

65% опрошенных работодателей считают, что самыми дефицитными в 2026 году будут рабочие специальности, такие как сварщики или электрики. Вторую строчку занимают инженеры и технические специалисты (45%), третью - врачи (35%)ю результаты исследования

Респонденты перечислили методы, которыми планируют привлекать новых сотрудников. Установлено, что 51% работодателей надеются сосредоточить свое внимание на развитии бренда. Еще 34% озвучили ланы по развитию корпоративной культуры. Аналогичное количество компаний готово увеличить заработную плату публикуемых вакансиях. Расширенный социальный пакет планируют предложить 22% респондентов. А обновление офисного пространства и инфраструктуры рассматривают лишь 14% представителей компаний.

