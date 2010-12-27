Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2020 году в Петербурге

На самые высокие зарплаты в текущем году могли рассчитывать специалисты в IT-сфере.

В среду, 25 декабря, стало известно, какие профессии будут самыми востребованными в Петербурге в 2020 году. Соответствующее письмо от сервиса "Работа.ру" появилось в распоряжении редакции Piter.TV.

По словам экспертов, в уходящем году самые высокие зарплаты в Петербурге были у специалистов в IT-сфере.

"В ноябре мы провели исследование среди 1000 российских работодателей и выяснили, что повышать зарплаты в 2020 году планируют 25% компаний. Тенденция текущего года сохранится: зарплаты продолжат рост на уровне 7-9%. Несмотря на то что IT-сфера достигла критической точки по росту зарплат, специалисты из этого сегмента могут рассчитывать на повышение и в следующем году — в среднем на 10-12%", —сказано в сообщении.

В 2020 году в Петербурге ожидается большой спрос на водителей и курьеров, официантов и поваров, мастеров и рабочих, продавцов и кассиров, работников сферы строительства. Также в Северной столице останутся востребованными кадры в IT-сфере.

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Фото:pixabay