Самыми востребованными массовыми специальностями в феврале стали работники торговых залов и мерчандайзерыю

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что аналитики назвали самые востребованные массовые специальности Петербурга. Соответствующее исследование провели специалисты сервиса Работа.ру.

Как оказалось, в феврале самыми востребованными специалистами стали работники торговых залов и мерчандайзеры. Кроме того, список вакансий возглавили кассиры и продавцы. При этом по данным сервиса, за такую работу соискатель готов заплатить кассиру от 18 700 рублей в месяц, а мерчандайзеру — 6 700 рублей. При этом мерчандайзер с личным автомобилем может получать от 60 тысяч рублей.

На третьем по популярности в Северной столице работа грузчиков. На данный момент открыто около 800 вакансий.

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