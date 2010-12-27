Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в августе в Петербурге

Самый большой заработок предлагают специалистам в сфере информационных технологий.

Аналитики Headhunter.ru определили самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге в августе, сообщила "Gazeta SPb".

В топе самых прибыльных профессий, как и ранее, оказались специалисты по информационным технологиям - они заняли 8 мест из 10. На двух других местах расположились директор департамента развития в автомобильном бизнесе и главный агроном в сельскохозяйственном проекте.

На лидирующей позиции находится арт-директор и директор по развитию бизнеса в сфере IT, им предлагают около 300 тысяч рублей в месяц. Ведущий разработчик приложений для Android может рассчитывать на 270 тысяч рублей без учета НДФЛ. Тройку самых высокооплачиваемых профессий замыкают программист C/C++, который работает над видеостримингом, главный системный аналитик, ведущий разработчик софта и лидер команды Back-end. Их работу оценивают в 250 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2019 году россияне стали реже брать кредиты.

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