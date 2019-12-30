Названы самые высокооплачиваемые вакансии 2019 года в Петербурге

Вакансией с самой большой зарплатой стала позиция пластического хирурга.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, какая профессия в Петербурге была самой высокооплачиваемой в 2019 году. Об этом рассказали аналитики HeadHunter.

Как оказалось, больше всего получали в прошлом году петербургские пластические хирурги — от 750 000 до 850 000 рублей на руки. По подсчетам экспертов, средний размер зарплаты у петербуржцев в 2019 году составил около 45 тысяч рублей.

По прежнему в рейтинге высокооплачиваемых профессий — вакансии в сфере IT. Также привлекательные в плане заработной платы стали вакансии в автомобильном бизнесе и финансовом секторе, СМИ и маркетинге.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцу выплатят моральную компенсацию за некачественную медпомощь.

Фото:pixabaу