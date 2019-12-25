Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА

Первые места заняли форвард Вадим Шипачёв и защитник Игорь Ожиганов.

Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты СКА. Больше всех в новом сезоне будет получать защитник хоккейного клуба Игорь Ожиганов. Его зарплата выросла до 75 млн рублей. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

В топ-5 также попали нападающие СКА Владимир Ткачёв и Дмитрий Кагарлицкий, защитник Василий Токранов и вратарь Магнус Хелльберг. Эти спортсмены получают по 70 млн рублей.

При этом самым высокооплачиваемым хоккеистом всей Континентальной хоккейной лиги станет форвард московского "Динамо" Вадим Шипачёв. В новом сезоне он будет получать 120 млн рублей. Второе место в списке занял его одноклубник Дмитрий Яшкин с зарплатой 95 млн рублей. По 90 млн рублей каждый получат Теэму Хартикайнен из "Салавата Юлаева", Свен Андригетто из "Авангарда" и Якуб Коварж из "Автомобилиста".

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Фото: ska.ru