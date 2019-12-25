Эксперты назвали самые угоняемые автомобили за период самоизоляции

В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что во время самоизоляции из-за пандемии COVID-19 в Петербурге реже стали угонять автомобили. Об этом сообщают специалисты компании "АльфаСтрахование".
Отмечается, что среди российских городов Петербург стал лидером по числу угонов. На долю Северной столицы пришлось 58% заявлений.
По данным компании, чаще всего злоумышленники угоняли автомобили марок Toyota Camry и Kia Rio. Также в топ-5 машин, которые пропадали вошли Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.
Ранее мы сообщали о том, что судостроительная корпорация переедет из столицы в Петербург.
Фото:pixabay
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