Названы самые популярные имена для новорожденных в России в 2019 году

Самые частые имена – Артём, София.

По данным Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), самыми популярными именами в прошлом году стали София и Артём.

Также новорождённых мальчиков часто называли Михаилом, Иваном и Александром. Девочкам давали следующие имена – Виктория Анна, Мария и Алиса.

Самыми редкими мужскими именами оказались Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, женскими - Феоктиста, Капитолина, Милорада, Сентябрина, Златослава, Матрена и Дива.

При этом, с 2018 года мальчиков в России рождается больше, чем девочек (51,45%).

Ранее РПЦ изменила правила крещения детей.