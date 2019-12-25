Названы самые пьющие регионы России

Первые три места заняли Республика Коми, Чукотка и Удмуртия.

Эксперты проекта "Трезвая Россия" назвали самые пьющие регионы страны. В их числе оказались Республика Коми, Чукотка, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области. Результаты исследования оказались в распоряжении RT.

При этом в пятерку самых "трезвых" субъектов РФ попали Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Москва в этом списке оказалась на 13-м месте, Петербург – на 16-м.

При составлении рейтинга эксперты учитывали шесть факторов: число умерших от отравления алкоголем; численность населения с диагнозом "алкоголизм" и "алкогольный психоз"; число преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии; объемы проданного алкоголя в регионе; число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртосодержащих напитков; ограничения на продажу алкоголя в каждом конкретном регионе.

По данным "Трезвой России", самым популярным алкогольным напитком у россиян считается пиво. За год жители РФ выпивают 8,5 млрд литров. На втором месте водка, годовой оборот которой составил миллиард литров.

Алкоголь употребляют более 85% трудоспособных россиян. 70% смертей граждан этого возраста связаны со злоупотреблением спиртных напитков.

Ранее мы писали, что Петербург вошел в топ-5 популярных направлений на Новый год.

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