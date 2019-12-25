В 82 регионах поступления от НДФЛ снизились на 91 миллиард рублей/

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР.

По их информации, доходы в бюджет российских регионов упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это 546 миллиардов рублей.

Больше всего неналоговые поступления упали у Пермского края, Астраханской области и Ямало-Ненецкого АО — на 52%.

Также эксперты посчитали, что одними из наиболее пострадавших из-за пандемии регионов оказались Красноярский край и Республику Коми, в которых доходы бюджета упали на 51 и 45%.

В 82 регионах поступления от НДФЛ снизились на 91 миллиард рублей — на 17%. При этом 71 субъект страны суммарно недополучил 292 миллиарда рублей — 33% доходов бюджета от налога на прибыль.

Ранее Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии.