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В Петербурге чаще всего новорожденным мальчикам дают имя Александр
Сегодня, 9:39
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nastya960

В Петербурге чаще всего новорожденным мальчикам дают имя Александр

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Самым популярным именем в России считается Артём.

Составлен рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России. Рейтинг составил RT, основываясь на данные региональных ЗАГСов за 2013, 2015 и 2016-2018 годы.

Самым популярным мужским именем стал Артём. Таким именем наградили новорожденных в 34 регионах страны. На втором месте оказалось имя Александр, им чаще всего называли детей в десяти регионах, в том числе в Москве и Петербургу.

Новорожденных девочек чаще всего называли именем София (21 регион,) Анастасия (десять регионов) и Виктория (девять).

Ранее на Piter.TV: Опубликован список самых редких и популярных имен в Петербурге.
Фото: Pixabay

Теги: девочки, дети, мальчики, популярные имена
Категории: Лента новостей, Новости России,

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