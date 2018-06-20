В Петербурге чаще всего новорожденным мальчикам дают имя Александр

Самым популярным именем в России считается Артём.

Составлен рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России. Рейтинг составил RT, основываясь на данные региональных ЗАГСов за 2013, 2015 и 2016-2018 годы.

Самым популярным мужским именем стал Артём. Таким именем наградили новорожденных в 34 регионах страны. На втором месте оказалось имя Александр, им чаще всего называли детей в десяти регионах, в том числе в Москве и Петербургу.

Новорожденных девочек чаще всего называли именем София (21 регион,) Анастасия (десять регионов) и Виктория (девять).

Ранее на Piter.TV: Опубликован список самых редких и популярных имен в Петербурге.

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