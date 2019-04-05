Ева, Артем, Василиса – названы самые частые имена для новорожденных из Ленобласти

Одними из самых редких имен стали Аристарх, Забава и Златослава.

ЗАГС Ленинградской области поделился информацией о самых частых и редких именах для новорожденных, которые выбирали родители в 2024 году, – следует из сообщения Администрации региона.

Так, мальчиков-ленинградцев чаще всего называли Артем, Михаил и Александр. Для девочек самыми популярными именами стали Ева, София и Василиса.

Среди наиболее редких имен для мальчиков – Аристарх, Иннокентий и Савва. Меньше всего в этом году в Ленобласти родилось девочек со славянскими именами – Златослава, Забава и Марфа.

В 2024 году брак жители 47-региона заключили более 7 тысяч раз, при этом самыми популярными датами для бракосочетания стали: 9 августа и 24 число каждого месяца — особенно в июле, августе и сентябре. Администрация Ленинградской области

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