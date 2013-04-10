Команды молодых футболистов из Ленобласти взяли "золото" в ЮФЛ-2024

Чемпионами стали сразу две команды 2007 и 2008 годов рождения.

Молодые футболисты спортивных школ Ленинградской области из команд 2007 и 2008 годов рождения победили в Юношеской футбольной лиге Северо-Запад-2024. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Ваши результаты и ваше желание тренироваться — лучшее доказательство того, что решение создавать не только футбольный клуб, но и детскую школу, было верным. Красивые игры и победы в матчах важны. Но еще важнее показывать своим примером, что спорт — это закалка характера. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Впервые в истории спортивных учреждений области первое место на чемпионате заняли сразу две команды воспитанников. Все ребята – учащиеся футбольной детско-юношеской школы "Ленинградец".

Ранее спортсмены и активисты молодежной инициативы Тосненского района провели встречу, на которой обсудили достижения прошедшего года.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко