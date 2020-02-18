Названы самые популярные у петербуржцев кроссоверы и внедорожники с пробегом

За год продажи таких автомобилей в регионе выросли на 44%.

Сервис "Авито Авто" составил рейтинг самых популярных в Петербурге и Ленобласти кроссоверов и внедорожников с пробегом. За год продажи таких автомобилей в регионе выросли на 44%. Их стоимость сегодня составляет 969 тысяч рублей. Это на 8,9% больше, чем кварталом ранее и на 38,6% больше, чем год назад.

Самым продаваемым на вторичном рынке в Петербурге и Ленобласти стал Volkswagen Tiguan, который в среднем можно купить за 1,08 млн рублей. На втором месте в рейтинге Renault Duster (700 тысяч рублей). Замыкает тройку лидеров Nissan Qashqai (810 тысяч рублей).

В топ-5 также попали Mitsubishi Outlander, средняя стоимость которого 1,125 млн рублей, и Nissan X-Trail – 925 тысяч рублей. В то же время почти во всех регионах России первое место в сегменте SUV занимает отечественная "Нива".

Ранее были названы отрасли с самыми высокими зарплатами.

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