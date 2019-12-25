Чаще всего пассажиры выбирают рейсы до Сочи.

Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в феврале. Об этом сообщили представители агентства Biletix. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали статистику по бронированию авиабилетов. Оказалось, что каждый пятый пассажир приобрел билет до Сочи. Более половины из них отправятся туда из Москвы.

В списке самых популярных направления также значатся Екатеринбург, Симферополь с вылетом из российской столицы. Из Петербурга лидирует направление до Сочи. Иностранные перелеты интересуют только пять процентов туристов. Чаще всего путешественники выбирают рейсы до Стамбула, Еревана, Дубаи, Гюмри и Ташкента.

Эксперты уточнили, что средний чек на перелеты за границу упал на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом в 2020 года. Показатель составил от 16,2 до 15,5 тысячи рублей.

В Петербурге туризм будут развивать с помощью именитых экспертов.

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