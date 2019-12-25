В Петербурге туризм будут развивать с помощью именитых экспертов

Они должны будут рассказывать о деловом потенциале, гостеприимстве и достопримечательностях Петербурга.

В результате голосования тринадцать именитых специалистов займутся привлечением туристов и различных мероприятий в Петербург. Как рассказали в пресс-службе комитета по туризму города, 4 февраля состоялось заседание по выбору амбассадоров. На эту должность были предложены 17 кандидатов из разных сфер – медицина, культура, спорт, наука, социальная сфера - по итогу голосования отобрали 13 экспертов.

Отмечается, что эти люди должны будут публично рассказывать о возможностях и деловом потенциале, гостеприимстве и достопримечательностях Петербурга.

В частности, среди "послов" города оказался член правления Санкт-Петербургского научного общества дерматовенерологов имени Тарновского Денис Заславский и директор Северо-Западного института – филиала РАНХиГС Владимир Шамахов.

Экспертов отбирали по определенным критериям, например, членство в профессиональных ассоциациях или соответствие областей знаний приоритетным отраслям экономики города. В коллегию, которая занималась отбором, вошли 33 представителя из разных сфер общества, в том числе из отраслевых ассоциаций и высших учебных заведений.

Комитет совместно с амбассадорами уже реализовал три конгрессно-выставочных мероприятия из 13, остальные должны пройти до 2028 года.

Фото: Piter.tv