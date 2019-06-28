Стали известны самые популярные у иностранцев регионы России

В основу исследования легло число загрузок иностранцами карт сервиса Maps.me.

Специалисты сервиса Maps.me изучили число нагрузок иностранцами карт регионов РФ с 1 марта по 31 мая 2019 года и выяснили самые популярные у туристов из других стран места. Первые три строчки в списке заняли Москва, Петербург и Краснодарский край. Об этом пишут РИА Новости.

Также популярностью у иностранцев пользуются карты Республики Адыгея, Ростовской области, Свердловской области. Вниманием туристов не обделены Республика Татарстан, Смоленская и Воронежская области и Республика Башкортостан.

Среди Сибирских регионов наибольший интерес вызывают карты Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края и Ханты-Мансийского АО.

Ранее правительство Петербурга заявило, что в 2019 туристический поток увеличится на 10 %.

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