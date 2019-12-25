Названы самые популярные туристические направления Ленобласти

В общей сложности в регион ожидается прибытие более 65 тысяч туристов.

Туристический сезон в Ленобласти открылся без сложностей, несмотря на эпидемию. Путешественники прибывают в регион как самостоятельно, так и с семьей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Наиболее востребованными районами для отдыха оказались Всеволожский, Выборгский и Приозерский районы.

Отметим, что одновременно регион готов принять свыше 65 тысяч человек. Всего на территории действует 845 мест для размещения отдыхающих. Среди них - 166 отелей, 217 коттеджей, 276 баз отдыха и гостевых домов.

При этом, гостиницы загружены только на 10-15%. В основном туристы выбирают базы отдыха, коттеджи и гостевые дома: они заполнены на 70%.

Ранее мы рассказали о том, где можно купаться в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области