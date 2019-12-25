Названы самые популярные туристические направления Ленобласти

Туристический сезон в Ленобласти открылся без сложностей, несмотря на эпидемию. Путешественники прибывают в регион как самостоятельно, так и с семьей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Наиболее востребованными районами для отдыха оказались Всеволожский, Выборгский и Приозерский районы.
Отметим, что одновременно регион готов принять свыше 65 тысяч человек. Всего на территории действует 845 мест для размещения отдыхающих. Среди них - 166 отелей, 217 коттеджей, 276 баз отдыха и гостевых домов.
При этом, гостиницы загружены только на 10-15%. В основном туристы выбирают базы отдыха, коттеджи и гостевые дома: они заполнены на 70%.
Ранее мы рассказали о том, где можно купаться в Петербурге и Ленобласти.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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