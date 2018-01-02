Этой весной россияне чаще всего покупали футболки и кроссовки

Доля продаж увеличилась на 30%.

Весной этого года россияне стали чаще покупать спортивные товары, строительные материалы, садово-хозяйственные принадлежности и электронику. Об этом сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и компанию "Геоинтеллект".

Например, количество купленных спортивных товаров увеличилось на 30%. Чаще всего россияне покупали футболки, кроссовки и штаны. Число электроники и гаджетов выросло на 16%. Наиболее популярными товарами стали наушники, смартфона, часы и умные браслеты.

Продажи товаров для строительства и садово-хозяйственных нужд увеличились на 14%. В данной категории чаще всего покупали строительные и садовые инструменты, древесные плиты и лакокрасочные изделия.

Аналитики считают, что увеличения роста интереса к перечисленным товарам обусловлен удобством шопинга в интернете.

Также Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами.

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