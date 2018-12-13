За последние 12 месяцев число таких операций в Петербурге выросло в 2,4 раза.

Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами. Об этом говорится в исследовании "Яндекс.Денег".

Так, в Северной столице таким способом оплачиваются продукты, счета в кафе, транспорт, одежда и развлечения. За год число таких операций в городе на Неве выросло в 2,4 раза.

По словам экспертов, на втором месте по числу бесконтактных платежей - Воронеж. А третье место заняла Пермь, там число онлайн оплат выросло в 2,2 раза. Москва заняла последнюю позицию.

За 2019 год петербуржцы оплатили такие покупки картами, как автомобиль Lada — 153 тыс. рублей, товары Louis Vuitton — 152 тыс. рублей и стройматериалы — 114 тыс. рублей.

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Видео:Piter.TV