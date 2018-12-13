Ученые раскрыли способ борьбы с жировыми отложениями на животе

Сократить объемы можно с помощью интервальных тренировок.

Американские ученые назвали лучший способ борьбы с жировыми отложениями на животе. Проведенное исследование показало, что лучшего результата можно добиться интервальными тренировками.

В эксперименте приняли участие 72 человека в возрасте около 70 лет, так как жир образуется и в процессе старения. "Центральное ожирение" в преклонном возрасте может стать причиной сердечнососудистых заболеваний.

Первая группа испытуемых продолжила жить в обычном ритме, а вторая ежедневно выполняла несложные упражнения. Испытуемые каждый день проводили время за интервальными занятиями. Время постепенно увеличивалось от 18 до 36 минут. Необходимо было 40 секунд делать упражнения и 20 секунд отдыхать. По истечению 10 недель эксперимента у участников второй группы сократилась треть жировой массы, и увеличился мышечная масса тела.

Исследователи заметили, что такие тренировки оказались эффективными только для мужчин. Ученые выясняют, с чем это связано.

Видео: Piter.TV