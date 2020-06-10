Лидером рейтинга оказалась крымская Евпатория.

Названы самые популярные места для купания в России. О результатах проведенного исследования сообщили аналитики из онлайн-сервиса Tvil.ru. Они рассказали, что самым популярным местом в РФ для купания в 2020 году признана Евпатория. Около 60,16% туристов из России планируют отправиться отдыхать на Черное море именно в Евпаторию.

На второй позиции списка разместился город Ейск. В город на Азовском море направится 10,16% путешественников. Еще 6,91% граждан России планируют искупаться на территории Карелии (в Онежском озере).

В списке популярных мест для купания оказались Рыбинское водохранилище на территории Ярославской области, Балтийское море в Калининградской области, озеро Яровое в Алтайском крае, Озеро Байкал в Иркутской области, озеро Абрау в Абрау-Дюрсо и Японское море в Приморском крае.

В Гидрометцентре рассказали о начале купального сезона.

Видео: YouTube / Евпатория Отдых. Евпакурорт