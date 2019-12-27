В городах-миллионниках выбрали самые популярные в 2019 году автомобили

Лидерство разделили две российские и две зарубежные марки.

Стало известно, какие автомобили признаны самыми популярными в российских городах-миллиониках в 2019 году. Данные приводит портал "Автостат".

В рейтинге лидеров оказались KIA Rio, LADA Granta, LADA Vesta и Volkswagen Polo. В семи из 16 городов с крупным миллионным населением победителем стала марка "Киа Рио", чаще всего такой автомобиль покупали в Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске, Красноярске и Ростове-на-Дону. Отечественную "Ладу Гранту" охотно приобретали в Уфе, Омске, Перми, Самаре, Челябинске и Волгограде. В Воронеже и Екатеринбурге полюбили машину марки "Лада Веста", а москвичи отдали предпочтение "Фольксвагену Поло".

Первая строчка общероссийского рейтинга в 2019 году досталась "Ладе Гранта", за год машин этой марки продали более 135 тысяч штук.

Где продаются самые дешевые автомобили в России.