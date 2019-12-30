Где продаются самые дешевые автомобили в России

На вторичном авторынке РФ средняя стоимость автомобилей составляет 412 тыс. рублей.

Эксперты сервиса "Авито Авто" назвали регионы России, где продаются самые дешевые вторичные машины. Об этом сообщает "РГ".

Меньше всего денег за поддержанное авто покупатель отдаст в Омске. Там средняя цена на вторичную машину составляет 325 тыс. рублей. На втором месте идет Ульяновск (351 тыс. руб.), а на третьем Волгоград (374 тыс. рублей).

Эксперты рассказали, что на вторичном авторынке РФ средняя стоимость автомобилей составляет 412 тыс. рублей. Большая часть продаж вторички осуществляется в Москве (10%) и Санкт-Петербурге (5%).