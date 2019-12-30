Где продаются самые дешевые автомобили в России

Эксперты сервиса "Авито Авто" назвали регионы России, где продаются самые дешевые вторичные машины. Об этом сообщает "РГ".
Меньше всего денег за поддержанное авто покупатель отдаст в Омске. Там средняя цена на вторичную машину составляет 325 тыс. рублей. На втором месте идет Ульяновск (351 тыс. руб.), а на третьем Волгоград (374 тыс. рублей).
Эксперты рассказали, что на вторичном авторынке РФ средняя стоимость автомобилей составляет 412 тыс. рублей. Большая часть продаж вторички осуществляется в Москве (10%) и Санкт-Петербурге (5%).
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