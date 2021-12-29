Названы самые подорожавшие импортные товары в России

Самым подорожавшим оказалось пальмовое масло.

В 2021 году самым подорожавшим импортным товаром с объемом ввоза более миллиарда долларов стало пальмовое масло. За год рост стоимости составил 59%. Теперь килограмм пальмового масла стоит 1,28 доллара. Об этом пишут "Ведомости".

В топ-5 самых подорожавших импортных товаров вошли также соевые бобы – рост составил 33%. Затем идут мясо, птица и рыба (рост 30%), импортное молоко и молочная продукция подорожали за год на 23%.

В среднем цены на импортные продовольственные товары в 2021 году вырос на 16%. На продовольствие и сельскохозяйственную продукцию в прошлом году пришлось 3,2 миллиарда долларов поставок из-за рубежа.

Доля импорта среди продовольственных товаров в России составила 23%, а среди непродовольственных товаров – 53%, пишет газета.

Ранее мы писали, что в Минсельхозе не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию.

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