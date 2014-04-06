Володин предложил ввести уголовное наказание за использование пальмового масла в продуктах

Депутат ГД РФ рассказал о том, что важно внести изменения в российское законодательство.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что стране важно ввести уголовную ответственность в отношении тех, кто использует заменители при производстве продуктов питания, в том числе и пальмовое масло. Таким мнением депутат поделился с коллегами на пленарном заседании в нижней палате парламента. Специалист призвал в срочном порядке подготовить правки в федеральное законодательство. Он считает, что ответственные лица должны понимать и осознавать свою ответственность.

Они дешевле, прибыли больше, но, с другой стороны, это вред для здоровья... Потому что все будут осознавать ответственность, когда вместо молока добавляют говяжий жир или вместо растительного масла добавляют пальмовое... Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Володин предложил Думе осудить действия допустивших сожжение Корана властей Швеции.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ