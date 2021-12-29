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В Минсельхозе не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию
Сегодня, 10:53
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В Минсельхозе не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию

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Для этого принимаются определенные меры.

Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на молоко и молочную продукцию в связи с принимаемыми мерами по стабилизации рынка.

Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2021 году динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции, несмотря на увеличение издержек производителей. Рост сдерживается за счет оптимизации внутренних процессов, а также за счет снижения маржинальности.

Однако в Минсельхозе отметили, что пересмотры цен на некоторые позиции возможны в связи с повышением затрат на электричество, логистику, ветеринарные препараты, упаковку и так дале. 

Ранее мы сообщали, что производители молочной продукции предупредили о повышении цен. Так, повысить цены хотят с февраля компании Danone (бренды "Простоквашино" и "Активиа") и Valio (бренд Viola). 

Фото: pixabay 

Теги: минсельхоз, рост цен на молочную продукцию
Категории: Лента новостей, Новости России,

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