Производители молочной продукции предупредили о повышении цен

Стоимость товаров повысится с февраля.

Производители молочной продукции предупредили, что с февраля цены на их продукцию вырастут. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на ритейлеров, получивших соответствующее уведомление.

Компания Danone, которой принадлежат бренды "Простоквашино" и "Активиа", хочет поднять цены с начала февраля в среднем на 9,9% на часть ассортимента. Отмечается, что цены вырастут в связи с ростом себестоимости продукции.

В компании Valio (бренд Viola) отметили, что в среднем на 15-20% подорожает молочная продукция в этом году. Дело в курсовых разницах, а также климатических факторах, дефиците трудовых ресурсов. Цены поднимут также в связи с возможными новыми ограничения из-за коронавируса.

Ранее производители напитков предупредили о подорожании продукции в феврале. Так, Coca-Сola, PepsiCo, "Сады Придонья", "Шишкин лес" хотят повысить стоимость продукции до 25%.

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