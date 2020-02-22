Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix

Списком поделились в издании "Актуальные новости".

В сети появился список самых ожидаемых проектов 2020 года стримингового сервиса Netflix. На первом месте оказался сериал "Мне это не нравится" со звездой дилогии "Оно" Софией Лиллис. По сюжету у главной героини начинают проявляться суперспособности во время сильного эмоционального возбуждения. Премьера назначена на 26 февраля.

Второе место занял новый сезон сериала "Видоизмененный углерод", а третьим стал азиатский проект "Фолловеры". Премьера обоих проектов на Netflix запланирована на 27 февраля. В десятку проектов вошли сериалы "Озарк", "Люцифер", "Королевство" и многие другие.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился тизер второго сезона сериала "Королевство". Центром сюжета сериала стал зомби-апокалипсис на фоне императорских скандалов. Действие сериала происходит примерно в XV-XVI вв. альтернативной истории.

Видео: Youtube / Netflix