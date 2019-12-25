Рекрутинговые компании рассказали о снижении спроса на определенные профессии.

Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на рекрутинговые компании России. Эксперты заявили, что по стране упал спрос на такие профессии как повар, официанты, охранники, уборщики. Сервис Worki считает, что на данный момент работодателей также не интересуют специалисты в гостиничном и ресторанном бизнесе, охранники. Темпы роста числа подобных вакансий за прошлый месяц снизились. За последние три недели потребность в официантах упала в десять раз. Уменьшается количество вакансий по необходимости в медсестрах. Несмотря на это, оплата их услуг выросла в среднем на 9% до 36,1 тысячи рублей по стране.

Представители HeadHunter проанализировали ситуацию и заявили, что самыми невостребованными профессиями во время нерабочего месяца остаются официанты, ивент-менеджеры, офис-менеджеры, горничные, секретари и фитнес-тренеры.

В Петербурге резко вырос спрос на водителей и курьеров.