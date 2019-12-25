В Петербурге резко вырос спрос на водителей и курьеров

В течение месяца стало на 9% больше вакансий на должность водителей и на 20% – на позицию курьера.

Профессии водителей и курьеров в Петербурге набирают высота: на вакансии большими темпами растет спрос, выяснили аналитики сервиса Работа.ру. В течение месяца в среднем по стране стало на 9% больше вакансий на должность водителей и аж на 20% – на позицию курьера.

Отмечается, что средняя зарплата для профессионального автомобилиста начинается с отметки в 38 тысяч рублей, владельца личного авто ждет приблизительно 53 тысячи рублей, таксиста – 120 тысяч, а водителя-экспедитора – до 100 тысяч рублей. Аналитики подчеркнули, что в период пандемии спрос на водителей возрос, поскольку жители городов заказывают товары и продукты на дом, а организациям нужны развозчики заказов. Даже в непростое время у водителей есть шанс найти хорошо оплачиваемую подработку или даже постоянную работу.

Зарплаты курьеров вместе с возросшим интересом населения в этой вакансии также поднялись. Средняя зарплата за последнюю неделю марта составила более 42 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге сократился рынок вакансий.

Фото: pixabay