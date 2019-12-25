Названы самые необычные вакансии в Петербурге

В городе появилась вакансия ученика формовщика обуви, которому предлагают от 32 000 до 36 000 рублей.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что после пандемии на рынке вакансий в Петербурге появились необычные профессии. Об этом Piter.TV сообщили аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада.

Так, в городе появилась вакансия ученика формовщика обуви, которому предлагают от 32 000 до 36 000 рублей. Также появилась вакансия управляющий загородным домом с функцией водителя. За его услуги работодатель готов платить до 65 000 рублей на руки.

Тройку необычных вакансий закрывает специалист по работе с сообществами и блогерами. Такой работник должен искать блогеров, фанатские сообщества и взаимодействовать с ними.

Отмечается, что после снятия ограничительных мер из-за кронавируса работодатели открыли на 28% больше вакансий, чем в июне.

Ранее мы сообщали о том, что комнату Данилы Багрова из "Брата 2" сдают за 15 тысяч в месяц.

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