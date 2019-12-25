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Комнату Данилы Багрова из "Брата 2" сдают за 15 тысяч в месяц
Сегодня, 14:12
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Alena_Zinovieva

Комнату Данилы Багрова из "Брата 2" сдают за 15 тысяч в месяц

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В коммуналке сделан ремонт, поэтому от обстановки, показанной в фильме, там мало чего осталось.

На рынке арендного жилья Москвы появилось новое предложение. Людям предлагают снять комнату Данилы Багрова из фильма Алексея Балабанова "Брат 2". Об этом пишет "РЕН ТВ".

Речь идет о помещении, в котором проходили съемки культовой сцены с участием Сергея Бодрова. Пожить в комнате Данилы Багрова возле станции метро "Динамо" можно за 15 тысяч рублей в месяц.

На данный момент в коммуналке живут шесть человек. В самой комнате был сделан ремонт, поэтому от обстановки, показанной в фильме, там мало чего осталось.

Ранее Юрий Стоянов рассказал, как сыграл в "Брате 2".

Фото: кадр из фильма "Брат 2"

Теги: алексей балабанов, брат 2, сергей бодров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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