Комнату Данилы Багрова из "Брата 2" сдают за 15 тысяч в месяц

На рынке арендного жилья Москвы появилось новое предложение. Людям предлагают снять комнату Данилы Багрова из фильма Алексея Балабанова "Брат 2". Об этом пишет "РЕН ТВ".
Речь идет о помещении, в котором проходили съемки культовой сцены с участием Сергея Бодрова. Пожить в комнате Данилы Багрова возле станции метро "Динамо" можно за 15 тысяч рублей в месяц.
На данный момент в коммуналке живут шесть человек. В самой комнате был сделан ремонт, поэтому от обстановки, показанной в фильме, там мало чего осталось.
Ранее Юрий Стоянов рассказал, как сыграл в "Брате 2".
Фото: кадр из фильма "Брат 2"
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