Названы самые хамские города России

Первое место в рейтинге досталось Перми.

Специалисты "Zoom Market" провели опрос и выяснили, в каких городах России чаще всего жители хамят друг другу. В исследовании участвовали 3240 жителей 27 городов.

Первое место в рейтинге досталось Перми. Второе место "заслужил" Челябинск, а третье занял Саратов. Крупный уральский мегаполис, Екатеринбург, расположился на шестом месте в списке.

Опрос проводился в мае этого года. Аналитики спрашивали горожан, часто ли тем приходится сталкиваться с хамством, где чаще всего им грубят, и часто ли сами они отвечают тем же.

Ранее на Piter.TV: стало известно, почему жители Петербурга подрались в очереди за шавермой.

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