Стало известно, почему жители Петербурга подрались в очереди за шавермой

Молодые люди оскорбили ветерана Чеченской войны, за что и получили.

В ночь на четверг, 10 января, в одном из кафе на Гончарной улице произошла драка, в которой приняли участие 5 мужчин. Потасовка попала на видео и вызвала массу обсуждений среди пользователей интернета. Piter.TV удалось выяснить причину беспредела в центре города.

На записи видно, что зачинщиком драки оказался кавказец. Мужчина толкнул оппонента, а затем ударил его по лицу. После этого в кафе началась настоящая потасовка. Дебошир раскидал всех нападающих на пол. Схватив стул, он начал им бить своих обидчиков.

Позже выяснилось, что победитель просто защищал свою честь и достоинство. Стоя возле прилавка, он услышал смех других посетителей. Молодых людей развеселила "женская" сумка на плече мужчины. После этого начались насмешки об ориентации и прочие неприятные вещи. Посетитель кафе не стал терпеть хамство и раскидал обидчиков по разным углам.

Пользователи социальных сетей отмечают, что главный дебошир участвовал во Второй чеченской компании и служил в разведроте. На записи видно, что конфликт завершился примирением сторон и взаимными извинениями.

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