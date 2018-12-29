Голодные жители Петербурга подрались в очереди за шавермой

Драка попала на видео.

В ночь на четверг, 10 января, в кафе на Гончарной улице произошла драка с участием пяти мужчин. Голодные посетители что-то не поделили между собой, стоя в очереди. Потасовка попала на камеру внутреннего видеонаблюдения.

На записи видно, что зачинщиком драки оказался кавказец. Он ударил по лицу одного из оппонентов. После этого в кафе завязалась настоящая потасовка. Дебошир раскидал всех нападающих на пол, а затем в ход пустил стул.

Стоит отметить, что продавцы никак не отреагировали на случившееся. Они стояли за прилавком и с недоумением наблюдали за всем происходящим вместо того, чтобы угомонить своих посетителей.

После того, как зачинщик и главный дебошир успокоился, он поспешил оправдаться перед продавцами, а, возможно, и владельцами кафе. Одному из избитых оппонентов он даже пожал руку.

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Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга