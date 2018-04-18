Под Петербургом на застолье произошла массовая драка

Один из участников конфликта стал фигурантом уголовного дела.

Во Всеволожском районе Ленобласти во время застолья произошла массовая драка. Конфликт между мужчинами произошел 24 декабря. Об этом сообщили в tg-канале "112".

Гости оперативно разняли дебоширов, но один из агрессоров не согласился с таким финалом. Покинув клуб, он поехал домой за оружием.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль злоумышленника. В нем они нашли ять пистолетов. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

35-летнего нарушителя порядка задержали. Новый год он будет отмечать в изоляторе.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине произошел взрыв в парадной.

Видео: Телеграм / 112