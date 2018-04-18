Под Петербургом на застолье произошла массовая драка

Во Всеволожском районе Ленобласти во время застолья произошла массовая драка. Конфликт между мужчинами произошел 24 декабря. Об этом сообщили в tg-канале "112".
Гости оперативно разняли дебоширов, но один из агрессоров не согласился с таким финалом. Покинув клуб, он поехал домой за оружием.
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль злоумышленника. В нем они нашли ять пистолетов. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
35-летнего нарушителя порядка задержали. Новый год он будет отмечать в изоляторе.
Ранее на Piter.tv: в Пушкине произошел взрыв в парадной.
Видео: Телеграм / 112
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