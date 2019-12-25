Названы самые грязные реки в Петербурге и Ленобласти

Эксперты взяли на проверку 54 пробы с 22 городских водоемов.

Эксперты ФГБУ "Северо-Западное УГМС" проверили чистоту рек в Петербурге и Ленобласти. Для проверки они взяли 54 пробы с 22 городских водоемов.

Исследование показало в шести пробах воды из реки Ижора пониженное количество кислорода. Ниже положенного было содержание уровня аммонийного азота во всех отобранных образцах, особенно из реки Луга.

В реке Каменка выявили повышенную концентрацию легкоокисляемых органических веществ. То же самое зафиксировали в реке Сясь.

Содержание меди превышало предельно допустимый уровень в 100% отобранных проб, цинка — в 45%, алюминия — в 30%, железа общего — в 25% и марганца — в 24% отобранных проб. Отметили специалисты

Ранее мы писали, что в Ленобласти начали расчистку Белого озера в музее-заповеднике "Гатчина".

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