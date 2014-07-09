В Ленобласти начали расчистку Белого озера в музее-заповеднике "Гатчина"

Комплекс работ должен завершиться к концу 2022 года.

В государственном музее-заповеднике "Гатчина" началась расчистка Белого озера. Данные мероприятия проводятся в рамках нацпроекта "Экология", специалисты уберут со дна озера почти 140 тысяч кубометров грунта. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Специалисты установили защитную зону на участках озера, где сохранились исторические деревянные берегоукрепительные сооружения. Расчистка озера от донных отложений улучшит его экологическое состояние. Работы проводят в два этапа: сначала специалисты очистят реку Теплую, озеро Белое и Карпин пруд в музее-заповеднике, затем перейдут к озерам Филькино, Черное и ручью Безымянный в Приоратском парке.

Комплекс работ должен завершиться к концу 2022 года.

Также 13 октября многодетная семья из Вырицы Гатчинского района получила в подарок микроавтобус.

Фото и видео: пресс-служба правительства Ленобласти